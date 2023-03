Comitato: tocca a Bordoni

Cambio al vertice del Comitato per la Tutela e la Difesa della Val d’Elsa. Antonella D’Isanto ha ceduto il testimone a Riccardo Bordoni, imprenditore agricolo. Un percorso che va avanti nel segno della continuità ad opera dei soci, che restano attivi per osservare il quadro delle emissioni. "Il lavoro che il Comitato ha svolto dal 2021 - spiegano - è stato molto utile. Tenere alta l’attenzione della cittadinanza, delle Istituzioni, dei media, è servito a far attuare adeguamenti e migliorìe al processo produttivo di Deta che, con la sua espansione, da tempo affligge il territorio con fumi e miasmi. La nostra battaglia di salvaguardia ambientale purtroppo è dovuta approdare alle vie legali. Sfortunatamente il Tar non ci ha dato ragione, precisiamo però che i giudici non sono entrati nel merito dei contenuti da noi esposti". Il nuovo presidente Bordoni ha espresso un suo programma. In sintesi: "Non abbassare la guardia, vigilare che l’azienda lavori nei limiti delle giornate previste e nei limiti delle emissioni permesse, approfondire, anche in altri territori, l’argomento emissioni e cercare di organizzare, in autunno, un convegno su cicli produttivi similari, nuove soluzioni adottate e ricadute sulla salute".