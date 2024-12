Comitato Terza Età ‘Anni d’Argento’ ai Rozzi. Scambio di auguri

Sabato 7 dicembre, alle 13 (ingresso alle 12,30), si svolgerà nella sala della Suvera, all’Accademia dei Rozzi, il convivio annuale per lo scambio degli auguri del Comitato Terza Età ‘Anni d’Argento’, associazione che persegue finalità di solidarietà sociale, culturale, civile a favore degli anziani. Prima del pranzo, alle 10, avrà luogo la cerimonia di premiazione dei partecipanti alla diciassettesima edizione del Premio Aldo Alberighi di narrativa e poesia, contest aperto a tutti gli over 60. Al termine del convivio, invece, si svolgerà la premiazione delle tre vincitrici della quarta edizione del ‘Concorso di pittura Anni d’Argento’ dedicato alle socie del laboratorio di pittura dell’associazione: le opere pittoriche delle partecipanti saranno esposte durante il pranzo. Spazio poi alla tradizionale lotteria con in palio ricchi premi.