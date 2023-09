Comitato ’cara’ mensa contro il sindaco Fabio "Nessuna discontinuità"

Il Comitato ’cara’ mensa comunale attacca l’amministrazione sulle mense: "La nuova giunta Fabio ha deliberato le tariffe mensa per il prossimo anno scolastico, tolto l’aumento di 2 euro a solo carico dei non residenti che erano arrivati a pagare 8 euro a pasto, la spesa massima è stabilita a 6,40 per Isee sopra i 60mila euro e 6,60 per i non residenti.

Peccato, un’occasione persa per la nuova giunta intenta, fin dal suo insediamento, a smarcarsi dalle idee discriminatorie portate avanti dalla precedente - è il rilievo –. Perché si parla di discriminazione, un non residente paga di più perché non residente, qui la continuità con il lavoro della precedente giunta e il venir meno alle promesse pre elettorali, quando in un colloquio diretto con la futura sindaco la stessa ci rassicurava che “avrebbe invertito la rotta”. Peccato, da una professoressa ci si sarebbe aspettato di più".