Comitato Amici del Palio. Serata in nome di Pepi: "Lo Straordinario? Una provocazione"

di Massimo Biliorsi

SIENA

"Comunque essere nati a Siena e diventare senesi è sempre un miracolo degli dei!" Riecheggia alla Società Castelsensio, che ospita quest’anno il banchetto annuale del Comitato Amici del Palio, la frase di Giulio Pepi che segna la demarcazione fra passato e futuro. E ne contiene entrambe.

Eccoli, tutti i contradaioli di "accesa passione" uniti più che mai e soprattutto pronti a mettere in evidenza problematiche del mondo rionale senese, ma anche a tirarsi su le maniche e lavorare, soprattutto con i più piccoli. "Partire dalla figura di Pepi e di altri personaggi come Galliano Gigli – lo ha messo in evidenza l’onorando della Tartuca Simone Ciotti – è segnare con gioia e naturalezza l’essere contradaioli. La nostra solidarietà è patrimonio che si trasmette ad ogni nuova generazione".

Il Comitato non mostra certo gli anni che ha: fra un intervento della Banda cittadina, che rimescola il sangue dei presenti, mostra, come ha sottolineato Emanuele Squarci Rettore del Magistrato, che "siamo parte di qualcosa che sta sopra di noi, e che l’esempio del Comitato resta un punto indiscutibile della nostra solidarietà e di una appassionata appartenenza. Ognuno per il bene dell’altro".

Sempre molto atteso l’intervento conclusivo del presidente Emiliano Muzzi: "Non parlerò di social, dello svuotamento del centro storico, della fuga da Siena dei migliori giovani, nemmeno della nostra impulsiva ma coerente richiesta di un Palio straordinario per l’anniversario della Torre del Mangia, scelta volutamente provocatoria". E’ vero, non è ha parlato e forse così ha ancora messo di più il dito nella piaga. Con la conosciuta verve ai principi che li vidi riunire a fine anni quaranta. Altri tempi, altri problemi, stessa volontà.

"Parlerò – prosegue Muzzi – degli oltre 1500 bambini delle scuole coinvolti nei nostri progetti, del prossimo 16 maggio con la mostra di "Sona sona campanella" nel Cortile del Podestà, del libro sui tabernacoli per i 70 anni della prossima Festa della Madonna. Della solidarietà verso l’Associazione Le Bollicine, di tutto quello che ci aspetta e non è poco!".

Bella l’appendice, curata da Giovanni Gigli, con le parole su Giulio Pepi prima di un breve documentario dove il nostro Giulio, maestro di alcuni fra cui ho l’onore di esserci, racconta della Siena di un tempo. Di nuovo conclusione a Emiliano Muzzi che lascerà la carica a fine mandato. Uomo di grande temperamento e sognatore che ha visto concretizzarsi tanti desideri. Uomo libero, talvolta scomodo. Questo lo ha sempre messo in conto e che per questo lascia una traccia indelebile.