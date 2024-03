Colto da malore mentre cammina. Subito soccorso ma niente da fare

Non c’è stato niente da fare per il colligiano deceduto nella serata di giovedì a Casole nei pressi di un boschetto in zona Sermena. L’uomo insieme alla moglie si erano incamminati per qualche chilometro in una zona alberata. Probabilmente è stato colpito da un malore poco dopo aver iniziato la passeggiata. La moglie così accorgendosi del malore ha deciso prontamente di chiamare i professionisti sanitari. La zona dove stavano passeggiando è l’area della Selva, i soccorsi sono stati attivati poco prima delle 18. È intervenuto subito il 118, ma anche l’automedica di Campostaggia e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Colle di Val d’Elsa. Sono, però, dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Poggibonsi, perché la zona è di difficile accesso. Sono arrivate sul posto anche le forze dell’ordine. Dopo i rilievi del caso da parte dei Carabinieri di Casole d’Elsa, il personale dei Vigili del Fuoco, coadiuvato da personale SAF giunto dalla centrale e da una unità del SAST, hanno provvedendo a portare la salma fino alla strada. L’uomo aveva 76 anni. Lodovico Andreucci