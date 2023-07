Colpo in testa a poliziotto intervenuto per una rissa

L’aveva fatta grossa, colpendo in testa (con una bottiglia rotta secondo gli investigatori, si sarebbe trattato in realtà di un pezzo di plastica raccolto per terra) un poliziotto che era libero dal servizio. E che, vista la rissa in corso in città, era intervenuto per spirito di servizio. Nessun dubbio per la procura: l’autore di quella bravata era un senese che all’epoca dei fatti – l’11 maggio 2019 – aveva 21 anni. Così il ragazzo identificato era finito sotto processo per lesioni aggravate dall’aver utilizzato un oggetto contundente. Per la cronaca, l’agente aveva avuto al pronto soccorso 7 giorni di prognosi per un trauma cranico non commotivo. Il 14 luglio il giudice Sonia Caravelli ha scritto la parola fine sulla vicenda giudiziaria, riservando un colpo di scena: il senese, difeso dall’avvocato Luigi De Mossi, è stato assolto per non aver commesso il fatto. E fra 30 giorni si conosceranno le motivazioni. Ma non è finita qui: il giudice ha trasmesso gli atti alla procura perché svolga nuove indagini verso un’altra persona che avrebbe colpito l’ispettore che presta servizio in una questura diversa.

Un gruppo di persone stava passando nel centro storico della città, quell’11 maggio. Rendendosi protagonista di una serie di atti vandalici: danneggiamenti alle macchine ma anche agli arredi urbani. Erano stati seguiti da una manciata di senesi che li avevano raggiunti fuori dalla città murata. Qui il caso aveva voluto che arrivassero anche tre poliziotti fuori servizio. E dunque in borghese. Visto il clima acceso avevano cercato di calmare i due gruppi. Quelli che si erano dati da fare con i danneggiamenti sembra che avessero bevuto, tanto da avere in mano pezzi di bottiglie di birra. Uno dei senesi, nella foga del momento, ha raccolto da terra un pezzo di plastica colpendo alla testa un uomo. Che solo dopo si è scoperto essere un poliziotto. Testimonianze, ricostruzioni fotografiche avevano portato al 21enne senese, finito sotto processo per lesioni aggravate in quanto per la rissa esisteva un altro procedimento giudiziario. Ma nel c orso del dibattimento sono emerse diverse incertezze sull’identificazione dell’imputato con errori anche sul colore dei capelli. Infatti è stato assolto.

La.Valde.