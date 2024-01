Colpo di scena: Anda e Bola non correrà

Era l’attrazione principale, in fatto di cavalli da Piazza sia chiaro, del palio di Buti che si corre domenica. Anda e Bola, naturalmente. Il barbero allenato alla scuderia Milani che ad agosto ha rischiato di vincere nella Pantera. E che appartiene a Gavino Sanna, convinto di montarlo per i colori di San Francesco ma la contrada ha invece riservato un colpo di scena. A partecipare alla sfida sarà la cavalla Dringhijola a cui aveva pensato già in prima battuta la dirigenza. Anda e Bola ha avuto un lievissimo contrattempo, di qui il ritorno all’idea originaria. Di conseguenza Anda e Bola attenderà ora di iscriversi all’Albo e di fare poi le previsite di ammissione al Protocollo equino.

La novità dell’ultim’ora rende più interessante, anche per gli addetti ai lavori senesi, la trasferta in terra pisana dove oggi iniziano le visite: al posto di Anda e Bola alle 11 arriverà Dringhijola, nell’Ascensione c’è Michel Putzu su Beniamino della scuderia di Tittia, fantino che è un osservato speciale in vista di Provenzano. Come pure Silvano Mulas perchè alla sua porta avrebbe bussato qualche contrada senese e l’occasione di Buti è ghiotta per brillare in San Nicolao su Chimera da Clodia. Grande attesa anche per Ceommo Ramon, il cavallo di Enzo Vannini vittorioso a Buti nel 2023. Che viene allenato alla scuderia di Tittia, affidato da La Croce ad Andrea Fele. Vorrebbe fare il bis.

