Colpo di scena alla Misericordia Cavicchioli ha ceduto alle pressioni Conferma nel ruolo di Governatore

Colpo di scena in casa Misericordia. Nella Confraternita colligiana gli assetti dovevano cambiare o presumibilmente avrebbero dovuto vedere al vertice degli organi direttivi, gestionali ed organizzativi una figura diversa da quella di Luciano Cavicchioli. Il Dottore, infatti, a La Nazione lo aveva annunciato il 17 marzo alla vigilia delle elezioni per il nuovo magistrato e conseguentemente per il nuovo governatore. "Auguro un buon lavoro a chi continuerà", aveva affermato. In proposito i suoi auguri ritornano a se stesso. Il motivo è da riscontrare in un risultato ‘bulgaro’. Il popolo della Misericordia ha scelto nuovamente Cavicchioli. Il Dottore aveva rilasciato un fermo no ad una sua nuova avventura da Governatore, ma la stima e l’affetto che gli iscritti della Misericordia hanno manifestato gli hanno fatto cambiare idea. Una scorpacciata di voti per Cavicchioli, ne ha presi più di tutti: ben 129. Più della metà dei votanti ha, quindi, votato a favore della sua riconfera all’interno del magistero. Inoltre, gli eletti hanno richiesto un nuovo impegno di Cavicchioli. Pur avendo annunciato la sua uscita di scena, così, il Dottore non ha potuto passare la staffetta. Ha cambiato idea e nella vita si può farlo anche più volte. Chiaramente determinanti sono stati anche i voti espressi su di lui. Ora Cavicchioli detta una linea per la Misericordia di Colle. "Le sfide del futuro saranno riuscire a mantenere la Confraternita ad un livello accettabile, perché è chiaro che continuando ad avere i rimborsi a livello del 2012 le difficoltà sono numerose – afferma Luciano Cavicchioli – La seconda sfida sarà quella di reperire nuovi volontari. Teste e braccia per mandare avanti il gruppo della Misericordia di Colle. Le difficoltà maggiori da superare saranno, comunque, quelle di tipo normativo ed amministrativo. Solo con una squadra coesa sarà possibile superare queste sfide".

"E’ vero, volevo lasciare il testimone – conclude Cavicchioli – ho ricevuto, però, molte richieste, molte attestazioni di stima. Di fatto mi sono sentito chiamato ad una responsabilità ben precisa, quella di continuare a svolgere questo ruolo di servizio come volontario".

Lodovico Andreucci