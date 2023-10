Colpo di scena a Siena Jazz. Il presidente Di Cioccio pronto a dare le dimissioni

La notizia è arrivata a Palazzo pubblico come un fulmine a ciel sereno: il presidente di Siena Jazz, Vito Di Cioccio, avrebbe manifestato l’intenzione di rassegnare le dimissioni dal prestigioso incarico alla guida dell’Accademia musicale, non essendoci più le condizioni per andare avanti. Tante le difficoltà affrontate in questi mesi insieme al Cda, a partire dai conti ’in rosso’ del bilancio per arrivare ai ripetuti scontri con i dipendenti, il corpo docente, i sindacati e gli stessi studenti iscritti a Siena Jazz.

Di Cioccio aveva accettato la presidenza dell’Accademia musicale nel gennaio scorso su chiamata del sindaco Luigi De Mossi ed era stato confermato nell’incarico dalla nuova amministrazione. Specializzato nella ricerca e sviluppo di vaccini per le malattie infettive dei Paesi in via di sviluppo, dal 2020 opera in Achilles Vaccines, di cui è socio e responsabile della Ricerca e dello Sviluppo tecnologico (Chief Technology Officer).

Complicato armonizzare gli impegni lavorativi con le problematiche (e soprattutto le polemiche) legate a Siena Jazz, dove del resto il suo incarico è a titolo gratuito. Per questo Di Cioccio avrebbe manifestato la volontà di lasciare. A Palazzo pubblico non è ancora arrivata la lettera ufficiale del (quasi ex) presidente, ma tutti sono già in allerta dal momento che è attesa per inizio settimana.

Dal punto di vista operativo, una volta protocollate le dimissioni di Di Cioccio, Siena Jazz andrà avanti con l’attività ordinaria. Da parte sua, il sindaco Nicoletta Fabio si riserverà di pubblicare un nuovo bando per il rinnovo del Cda, che con l’addio del presidente va a decadere in toto. Intanto è prevista per domani una riunione del Consiglio d’amministrazione, in cui è verosimile che l’ordine del giorno riguardi proprio le dimissioni del vertice dell’Accademia musicale. Venerdì scorso, in Consiglio comunale, l’assessore alle Partecipate Enrico Tucci, rispondendo a un’interrogazione di Anna Ferretti (Progetto Siena), aveva assicurato il massimo impegnoper andare avanti con il progetto di trasformazione di Siena Jazz da associazione in Fondazione. Ora la priorità è dare una guida stabile a un istituto di alta formazione noto in tutto il mondo.