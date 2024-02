Colpo con una siringa: "Non ricordo niente"

di Laura Valdesi

SIENA

Non ha alzato il muro del silenzio davanti al giudice Elena Pollini, evitando di rispondere alle sue domande nell’interrogatorio di garanzia in carcere a Santo Spirito. Ha raccontato la sua verità, il 36enne accusato di essere il presunto autore della rapina che il 10 gennaio scorso aveva scioccato Siena per le modalità con cui era stata compiuta. Alle 12.45 un uomo era entrato nel negozio dove c’erano anche due clienti, avvicinandosi al dottore al bancone con una siringa in mano. "Dammi i soldi", gli aveva detto. E quando il titolare gli aveva chiesto se si trattasse di uno scherzo aveva risposto puntando una siringa all’altezza del suo petto, minacciando di bucarlo. Poi aveva preso il denaro fuggendo mentre l’anziana cliente presente in farmacia accusava un malore.

Una situazione travagliata, quella del 36enne. Che è stato anche in una struttura per problemi legati alla tossicodipendenza. Davanti al gip Pollini, alla presenza dell’avvocato Filomena D’Amora che lo difende, ha ricostruito cosa ha fatto il giorno della rapina. Si trovava effettivamente a Siena, così era stato rilevato del resto anche dagli investigatori. Ma avrebbe preso delle pasticche bevendo per cui era in stato confusionale. Non può escludere che sia stato lui, insomma, l’autore del colpo ma proprio non lo ricorda. Nessuna richiesta relativamente alla misura è stata avanzata dal difensore, dunque l’uomo resta in cella. E l’inchiesta prosegue anche con gli accertamenti tecnici indispensabili a chiarire eventuali responsabilità.