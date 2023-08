Colonna laparoscopica Campostaggia cresce

All’ospedale di Campostaggia una colonna laparoscopica a disposizione della Ginecologia con a capo il dottor Massimo Gabbanini. Fino a pochi giorni fa il reparto si affidava sì a questo strumento, ma apparteneva alla Chirurgia generale diretta dal dottor Alessandro Bianchi. Adesso, con l’arrivo del macchinario anche nella Ginecologia di Campostaggia, le due unità possono contare su una apparecchiatura pienamente in possesso a ciascuna. In modo da eseguire interventi chirurgici laparoscopici mini invasivi, anche molto complessi, utilizzando strumenti minuscoli e senza il ricorso a grandi incisioni. Tempi di recupero ridotti e possibilità di individuare i linfonodi sentinella nell’ottica di una diagnosi accurata e per programmare, nell’eventualità, gli appropriati trattamenti medici: questi i vantaggi che derivano, secondo quanto indicato, dall’impiego della colonna laparoscopica in Ginecologia. "In virtù di questa ulteriore nuova tecnologia, Campostaggia continua a distinguersi per gli elevati standard che possono essere offerti alla comunità nel campo della chirurgia ginecologica", spiega il dottor Gabbanini. Altre peculiarità dell’impiego dello strumento? "Si riducono ancora di più le tempistiche, già molto basse, per le operazioni oncologiche. Tutto pienamente negli standard di eccellenza sia nazionali che internazionali. Ringrazio il dottor Alessandro Bianchi di Chirurgia generale per l’aiuto che mi ha fornito in questi anni – conclude Gabbanini - e la Asl Toscana sud est, perché ha sempre assistito il mio reparto e questo è il fiore all’occhiello finale". Paolo Bartalini