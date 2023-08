Colloqui a Siena con Fabio e Barretta: incontro istituzionale Regione-Comune

Doppio incontro senese per il presidente della Regione Eugenio Giani, oltra a quello in prefettura. In Comune ha incontrato il sindaco Nicoletta Fabio, per parlare tra l’altro di sanità e infrastrutture "nell’ottica di una proficua collaborazione fra Comune e Regione, sempre a disposizione dei cittadini", fa sapere Palazzo pubblico. "Un incontro costruttivo – ha detto Giani –, entrambi abbiamo evidenziato l’importanza di una stretta collaborazione istituzionale tra la Regione Toscana e il Comune di Siena".

Giani, al policlinico delle Scotte, ha incontrato il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese Antonio Barretta: "A novembre ci saranno le prime demolizioni e la conseguente ricostruzione dell’edificio, come prescritto nel progetto esecutivo. Ho colto inoltre l’occasione per fare il punto della situazione sullo sviluppo sanitario e farmaceutico della città di Siena, puntando in particolare sulla crescita del Biotecnopolo, realtà fondamentale per la città sul piano della ricerca e in grado di poter diventare un riferimento internazionale".