Colligiano cuoco doc Premiato in Senato

Il colligiano Giuseppe Saporito dell’IIS Ricasoli premiato al Senato della Repubblica. Il già premiato come Miglior Allievo della Toscana 2023 per il ‘Baccalà Saporito’ è stato accolto presso la Sala Nassiriya del Senato della Repubblica si è tenuta la premiazione dei ‘Giovani Ambasciatori del Territorio FIC’. Saporito, ancora grandi emozioni? "In primo luogo vorrei ringraziare il Prof. Domenico Sposato che mi ha accompagnato e mi ha seguito nella preparazione ed anche nella competizione regionale e nazionale. Un ringraziamento anche alla Dirigenza Scolastica dell’Istituto Ricasoli che mi ha permesso di essere presente ed anche un infinito grazie ai miei genitori che mi hanno sempre sostenuto anche in questo ulteriore traguardo. Quindi, sì ancora grandi emozioni".

Una premiazione importante, giusto?

"Arrivare a Roma e stringere la mano al Vice Presidente del Senato della Repubblica Sen. Marco Centinaio con accanto il Presidente Nazionale FIC Rocco Pozzulo è stata un’occasione straordinaria. È stato emozionante anche perché non me lo aspettavo. Non è un qualcosa che capita tutti i giorni".

Abbiamo saputo che sta svolgendo uno stage in uno storico ristornate stellato di Firenze, giusto?

"Sì esatto all’Enoteca Pinchiorri. Una bella esperienza, tra le più belle della mia vita. È tosto, ma la gratificazione è alle stelle". Come ripeti sempre, però, "mai sentirsi arrivati"?

"Esatto. La testa è al lavoro e fare sempre meglio, perché si può sempre migliorare. Non ci si può mai fermare. Soprattutto senza montarsi la testa. Si deve sempre avere fame di imparare. Ora l’impegno è a finire la scuola e poi provare a spostarmi anche lontano da casa".

Lodovico Andreucci