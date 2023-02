ColleMaschere, vince Gracciano

Fra antichi romani, pirati, uomini primitivi e tanti altri, tutti ispirati al tema ‘Popoli nel Tempo’, è stato quello dei "Figli dei Fiori", realizzato dall’associazione Quartieri di Gracciano, a vincere il primo premio per il miglior carro allegorico del concorso "Se avevo le rote ero un carretto" di ColleMaschere 2023, la grande festa di Carnevale andata in scena nel centro di Colle bassa. Nella categoria riservata alle scuole, si è aggiudicata il primo premio l’elementare Gracciano con le mascherine delle sue classi terze. E’ stato un successo andata anche oltre le previsioni, con piazze e strade gremite di persone per l’intero pomeriggio fra giochi, animazione e divertimento, quello del carnevale colligiano alla cui organizzazione hanno lavorato ben 13 associazioni (La Scossa, Amici del musical, Grg La Badia, Polisportiva Olimpia, Quartieri di Gracciano, Pubblica Assistenza, Vab, Misericordia, Mosaico, ProLoco, Club Scherma Colle, Ricolleghiamo e Cosev) con il patrocinio del Comune.