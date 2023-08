Colle, vola la differenziata Ma anche gli abbandoni

E’ una specie di cortocircuito, la situazione della raccolta dei rifiuti a Colle, dove da una parte si registra un boom della raccolta differenziata e dall’altra la crescita altrettanto esponenziale delle sanzIoni accertate per abbandono di rifiuti, anche se si chiama ‘errato conferimento’. "Il processo di riorganizzazione che stiamo portando avanti sta dando ragione alle scelte intraprese – afferma l’assessore all’Ambiente Grazia Pingaro – La percentuale di differenziata del 2019 era del 45,76% e adesso siamo al 65,09. Sono state sostituite oltre 100 postazioni e ne restano solamente 2 che, a breve, saranno oggetto di sistemazione e sostituzione dei vecchi cassonetti".

L’altra faccia della medaglia dice 360 in poco più di due mesi: è questo, infatti, il numero degli abbandoni fuori dai cassonetti o nell’ambiente accertati dalle fototrappole, con una media giornaliera altissima e una progressione che non si riesca a fermare, come gli stessi cittadini denunciano quotidianamente suoi social. "Chi è stato sanzionato pagherà, senza tante obiezioni – tuona il sindaco Alessandro Donati – I cittadini corretti sono, comunque, la stragrande maggioranza e spero che la situazione si stabilizzi".