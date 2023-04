Colle Val d'Elsa, il Comune discute la revoca della cittadinanza a Mussolini

Colle Val d'Elsa (Siena), 26 aprile 2023 - A Colle Val d'Elsa verrà discusso in Comune un ordine del giorno per la revoca della cittadinanza onoraria conferita a Benito Mussolini il 24 maggio 1924. All'epoca fu attribuita per acclamazione. Il consiglio comunale voterà il 27 aprile l'atto presentato dalla maggioranza a guida Pd e firmato anche da M5s, SuPerColle, IoCambio.

«La motivazione principale della revoca si fonda su una scelta politica di rifiuto della condivisione della cittadinanza di Colle con il capo della dittatura fascista che per oltre un ventennio ha soppresso qualsiasi tipo di libertà sociale, civile e politica e con l'ideatore di un sistema violento e oppressivo nei confronti di qualsivoglia avversario politico e minoranza» sottolinea il sindaco Alessandro Donati, parlando di «atto storico». «La nostra città non avrà più il Duce concittadino di Vittorio Meoni, di Gracco del Secco e tutti gli altri martiri colligiani».

