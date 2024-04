Colle, scatta l’operazione sicurezza. Un progetto di videosorveglianza

Colle sicura. È pronto, infatti, un ulteriore progetto di videosorveglianza. Recentemente approvato dalla giunta comunale. Il progetto prevede la creazione di nuove ‘aree di ripresa’, condivise con le altre Forze di Polizia già interconnesse al sistema di videosorveglianza, con l’intento di dare copertura ad ulteriori zone ritenute sensibili, collocate in alcuni dei principali snodi stradali e varchi di accesso/uscita dal centro abitato. "Tra le finalità del progetto rientrano – sottolinea il sindaco Alessandro Donati - quella di monitorare la viabilità urbana nei punti principali di acceso al capoluogo e le frazioni ai fini della sicurezza, monitorare aree di pubblico interesse per la sicurezza, costituire un deterrente per azioni vandaliche contro il patrimonio pubblico e privato, ridurre e prevenire gli atti criminosi nelle aree sotto il controllo delle telecamere, oltre naturalmente a fornire un contributo documentale nell’eventualità di atti criminosi e facilitare le operazioni ed i servizi di vigilanza delle forze dell’ordine". L’obiettivo primario del progetto è dunque il potenziamento di un sistema di videosorveglianza che risponda alle seguenti esigenze di sicurezza urbana integrata e controllo del territorio. Un’operazione da quasi 70mila euro che prevede l’aumento di ulteriori 27 nuove telecamere. Le nuove postazioni saranno: Via Roma, Lellere, Binario morto (2), rotatoria La Badia (2), Torrione (2), Via Tolosani a Le Grazie, Via Lavagnini/Casabassa, zona industriale di San Marziale, rotatoria provinciale colligiana, Borgatello, Campiglia ed a La Speranza. "Altro punto su cui ci siamo attivati in questi anni – continua Donati – è quello della sicurezza nelle scuole con il progetto ‘Scuole sicure’ e il posizionamento di telecamere di videosorveglianza nelle scuole medie e superiori. Siamo certi che, attraverso la programmazione effettuata in questi anni, la città abbia fatto un deciso e sensibile passo in avanti in tema di sicurezza". Attraverso questo progetto, inoltre, sarà possibile controllare in tempo reale tutto ciò che accade avendo una panoramica istantanea e immediata delle aree sotto analisi ed archiviare, per una successiva consultazione, le sequenze acquisite da tutte le telecamere. Sarà possibile anche monitorare le stazioni ecologiche, scoraggiando così ed eventualmente sanzionare il deposito abusivo di rifiuti. È così che l’Amministrazione vuole rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio. Lodovico Andreucci