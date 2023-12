Colle, panettone da primato. Lo chef Pereira protagonista tra le produzioni artigianali

Colle fa parlare ancora delle sue eccellenze sotto il profilo culinario. È la volta dello chef Jacopo Pereira, già menzionato dalla guida Michelin. Nel fine settimana ha partecipato al concorso ‘Panettone Maximo’ a Roma. Si tratta di uno tra i più importanti Festival del panettone artigianale. Si sono sfidate ben 42 pasticcerie e forni tra i migliori d’Italia. Tra queste, anche il panettone dello chef del ristorante colligiano Il Frantoio. Solo in due dalla Toscana a partecipare ed è un caso molto raro. Altro aspetto da non sottovalutare sta nel fatto che le mani di Pereira sono abituate a lavorare nella cucina di un ristorante e non come quelle degli altri concorrenti che arrivano da forni e pasticcerie.

Soddisfazione per essere tra i 42 selezionati, però, chef Pereira conquista anche uno dei cinque premi possibili, quello per la miglior comunicazione digitale. "Sono molto felice di aver ricevuto questo premio – afferma lo chef –. Partecipare a questa manifestazione aperta solo a 42 pasticcerie selezionate e conquistare uno dei cinque premi è stata una soddisfazione. Sul panettone stiamo puntando molto. È un prodotto che al Frantoio è nato circa sei anni fa, dopo vari esperimenti per riuscire a realizzare questo lievitato che non è assolutamente semplice. Mi ha attratto sempre il panettone perché è una sfida continua e non sai mai se verrà come effettivamente lo avevi pensato".

"Nel 2019 – continua Pereira – ho seguito un corso, quello di Vincenzo Tiri a Pontedera nella scuola Tessieri (Tiri è uno tra i maggiori lievitisti italiani. Ha ricevuto anche il prestigioso World Pastry Star, premio internazionale dedicato al mondo della pasticceria ndr). Dopo quel corso c’è stata una svolta. Ho cambiato il modo di gestire il lievito ed ho ricevuto dallo stesso Tiri un antico lievito di circa 80 anni. Ho imparato ad utilizzarlo al meglio, ma anche a selezionare la qualità delle farine. Successivamente con il lavoro di qualche anno abbiamo deciso di concentrarci sul panettone ancora di più, pubblicizzandolo e cercando di farlo gustare a più persone possibili. Per questo, essere riusciti a partecipare a questo concorso è stato un grande risultato".

"Siamo veramente contenti di questo nostro prodotto – conclude Pereira –. È un panettone made in Colle, per la precisione made in Castello, in piazza Duomo – afferma sorridendo – La filosofia è sempre la stessa: qualità, materia prima e passione".