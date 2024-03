Colle Officina Comune. L’appello di Vannetti

Inizia la costruzione del programma elettorale di Riccardo Vannetti. Per farlo, Colle si trasformerà in una vera e propria Officina Comune, alla quale ogni cittadina e cittadino che lo desideri può partecipare, in presenza e on line. Colle Officina Comune è il nome dell’evento del 3 marzo, dalle 15 alle 19, alla Piscina Olimpia. Nell’occasione verranno istituiti quattro banchi di lavoro, ai quali chiunque potrà contribuire con idee, proposte e progetti. Da settembre Riccardo Vannetti ha preso parte a 24 incontri nei diversi quartieri e nelle diverse frazioni. Sono emersi una serie di bisogni che rappresentano la base di partenza di qualunque riflessione sulla Colle che verrà: dalla necessità di avere un piano coordinato di viabilità a quella di un maggiore coinvolgimento delle persone, a partire dai giovani e dagli anziani, nella cura dei beni e degli spazi comuni, dall’urgenza di creare sinergie virtuose tra amministrazione, imprese e terzo settore all’esigenza di rendere chiare e trasparenti le scelte di chi sarà chiamato ad amministrare la città. "L’Officina Comune è una nuova visione della città – viene affermato in una nota – dove si lavora per avvicinare le persone le une alle altre e costruire reti di solidarietà, per rivitalizzare i quartieri e le frazioni. L’obiettivo, ambizioso ma necessario, è quello della felicità sociale. È un nuovo modo di intendere l’azione amministrativa, superando l’idea dei compartimenti stagni da affidare a uffici e assessorati diversi. "Perché - come dice Vannetti - noi oggi siamo obbligati a gestire la complessità". È un nuovo metodo di partecipazione cittadina, concepita come fucina di idee e azioni che nascono grazie all’ascolto e alla progettazione collettiva, in modo da dare all’amministrazione un quadro completo della città reale e spingerla a prendere decisioni che tengano conto delle diverse esigenze".