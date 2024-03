Colle: la scelta del centrodestra. Angela Bargi candidata a sindaco

È ufficiale: Angela Bargi è la candidata a sindaco di Colle per il centrodestra. In città questo nome si rincorreva da qualche giorno se non settimana o mese. In Piazza e tra i vari ‘corridoi’ politici se ne parlava ed in molti lo speravano, ma non era certo. Ora è arrivata la notizia definitiva. L’onorevole FdI Francesco Michelotti lo aveva, comunque, preannunciato una settimana fa, a margine della presentazione della candidata sindaca del centrodestra a Poggibonsi, che presto ci sarebbe stato il nome anche per Colle. Una delle città più attenzionate della provincia se non della regione per il confronto politico verso le amministrative di giugno. La prima occasione pubblica per Angela Bargi sarà quella di domani. Domani, infatti, alle 14.30 presso ‘Le Follie di Arnolfo’ a San Marziale è stata convocata una conferenza stampa. Parteciperanno i punti di riferimento di tutto il centro destra provinciale. Bargi è, infatti, sostenuta da tutti i partiti di centro destra e di destra: naturalmente Fratelli d’Italia, la Lega, Forza Italia ed anche l’Udc. Oltre alla candidata parteciperà Francesco Michelotti, deputato di Fdi, Tiziana Nisini, deputato Lega ed Alessandro Pallassini coordinatore provinciale Forza Italia. Forse già si può intendere quello che sarà uno dei motti con i quali si presenterà: ‘Per Colle di Val d’Elsa’ o quanto meno è ciò che si legge sulla locandina realizzata e pubblicizzata per il 25 marzo. Su modalità di organizzazione delle varie liste o presentazioni e programma è ancora presto e sicuramente alcuni di questi aspetti saranno chiariti proprio durante la conferenza stampa. Bargi è stata capogruppo consiliare di Su Per Colle, con amministrazione Canocchi, dal 2014 al 2019. Si è poi candidata a sindaco nel 2019 con la lista civica SiAmoColle arrivando al ballottaggio con Alessandro Donati poi eletto a sindaco. È, quindi, ancora oggi consigliera comunale. Nel novembre dello scorso anno ha formato all’interno del consiglio comunale il gruppo ‘Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale’. Da considerare che Bargi nel 2020 era già stata candidata alle elezioni regionali proprio per Fdi. Bargi è, sicuramente, una figura non solo molto apprezzata a Colle, ma anche in tutta la Provincia e la Regione. Il centro destra unito così punta su una donna esperta di politica, ma anche di amministrazione comunale. Non solo perché Bargi è conosciuta per la sua professionalità, dedizione e caparbietà. Altra caratteristica riconosciuta è il suo forte legame proprio con la città, colligiana da sempre e fermamente impegnata per il suo territorio.