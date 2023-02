Colle in lutto per la scomparsa di Mario Pedani. Lunedì i funerali

Colle piange la scomparsa di Mario Pedani (nella foto), figura molto conosciuta e apprezzata in città per le sue doti umane e caratteriali, padre del Cavaliere della Repubblica Francesco ex governatore e oggi responsabile del settore comunicazione della Misericordia. Dopo una carriera bancaria, Mario Pedani si era ritirato a vita privata dedicandosi ad opere di solidarietà, sempre a fianco del figlio che oggi lo ricorda con un toccante messaggio: "Ciao Babbo Mario. Ci hai lasciato in punta di piedi, tu eri fatto così, facevi tanto e tutto in silenzio con il tuo sorriso contagioso ti ha fatto volere bene da tutti. Ciao ‘volontario senza divisa’, che Iddio ti renda merito di tutto il bene che hai fatto". Le esequie si svolgeranno il 27 febbraio alle 10 nella chiesa di Le Grazie, per il cimitero della Misericordia.