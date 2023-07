Colle, giro di vite per la sicurezza Arrivano otto nuove postazioni con l’installazione di 23 telecamere

Otto nuove postazioni di ripresa, con 23 nuove telecamere. In questo modo, Colle potenzia ulteriormente il suo sistema di videosorveglianza, grazie anche ad un finanziamento di 25.000 euro ottenuto dalla Regione Toscana, con l’affidamento al Consorzio Terre Cablate della fornitura e dell’installazione di nuovi apparecchi di controllo visivo. I 23 nuovi ‘occhi elettronici’ colligiani saranno posizionati a San Lazzaro (sulla strada che collega la statale 68 da Ponte dell’Armi al quartiere la Badia), nell’area dei parcheggi di Bacìo sotto le mura castellane, al terminal autobus di via Bilenchi, al cimitero dei Castellini ed a quello della città bassa in via dei Cipressi, a La Ferriera (periferia nord della città), allo svincolo Colle nord dell’Autopalio ed al parcheggio di San Marziale. Ad installazione ultimata, il sistema di videosorveglianza colligiano, già forte di oltre 100 telecamere, sarà in grado di coprire l’intero territorio comunale. Gli scopi sono evidenti: "Prevenzione e contrasto dei fenomeni dannosi per la sicurezza urbana e dei fatti di criminalità, migliorando la percezione di sicurezza dei cittadini nonché le condizioni di vivibilità nel centro urbano – specifica una nota di Palazzo Renieri - Prevenzione anche del vandalismo e altre finalità, tra cui il monitoraggio del traffico ed il controllo del conferimento dei rifiuti". Le nuove telecamere saranno fisse, ma orientate in modo da garantire una sorveglianza a 360 gradi; saranno alcune ‘di contesto’ ed altre ‘a lettura targhe’, ma tutte con tecnologia digitale di ultima generazione ed a colori, con risoluzione massima e visione notturna compresa fra i 30 ed i 100 metri in qualsiasi condizione climatica. Come tutte le altre, anche le ultime 23 saranno, inoltre, collegate con la sala operativa della polizia municipale e con quelle delle altre forze dell’ordine; grazie alla rete in fibra ottica di Terre Cablate che si estende su tutto il territorio provinciale, infine, saranno anche interconnesse con i sistemi di videosorveglianza e le forze di polizia presenti nella nostra provincia. Il regolamento comunale già in vigore garantisce la tutela della privacy e la visione delle riprese esclusivamente alle forze di polizia per le loro indagini ed a personale espressamente autorizzato e adeguatamente formato.