Colle, citta da ‘ripensare’ Progetto di rigenerazione e aggregazione giovanile

Cosa ne sarà del Castello, del Sonar e del ‘Granchione’ del Michelucci? Qualcosa si inizierà a capirlo ed a deciderlo durante "RiGenerazioni - Impulsi e segnali per ripensare la città", il progetto culturale del Comune di Colle che si terrà il 14, 20 e 27 maggio. È vincitore del bando ‘Ri-Generazione Toscana’ promosso dalla Regione per la promozione e realizzazione di progetti di aggregazione giovanile, anche in autogestione, volti alla valorizzazione dell’identità territoriale della Toscana da realizzare all’interno di strutture di proprietà o di gestione comunale. L’evento intende orientare i processi di rigenerazione verso una prospettiva che possa avvalersi della capacità creativa di cittadini attivi e responsabili. Sono stati organizzati dei laboratori, esplorazioni urbane, performance, installazioni artistiche e musica, il 14 a MArS Spazio Michelucci, il 20 per CastelloHub davanti all’Ex Asilo in "Piazza Duomo" ed il 27 al Sonar. "È un invito rivolto ai cittadini a diventare protagonisti attivi del ridisegno della propria città – afferma Francesca Ameglio, direttrice di ArchiFest – Le mappature collettive e partecipate sono una delle tante pratiche che ci stimolano al riconoscimento di spazi e vuoti urbani e ci invitano alla riappropriazione e cura della città. È un’azione per favorire l’iniziativa di cittadini, singoli e associati, nel segnalare spazi dismessi e abbandonati che sono nel cuore o appartengono alla memoria, per farli diventare potenziali luoghi di prossimità intendendo per prossimità non solo la condizione fisica di vicinanza, ma anche quella sentimentale". "Rigenerazioni è un nuovo capitolo di ArchiFest – afferma l’assessore alla cultura Cristiano Bianchi – il naturale sviluppo del Festival dell’Architettura del 2020. Il Festival è stato un evento di presa di consapevolezza di cosa i cittadini possono fare, come cittadinanza attiva, oggi con Rigenerazioni è la popolazione a farsi protagonista. Si potrà partecipare a dei tavoli di discussione, dando forma a quella che è la città che desiderano. L’ArchiFest ha preparato il terreno per fare rigenerazione, adesso iniziamo con la concretezza. Chi parteciperà all’evento avrà un ruolo attivo, lavorando alla rigenerazione urbana della città".

Lodovico Andreucci