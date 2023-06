Colle… che spettacolo!", Un ricco cartellone di eventi a Colle per l'estate 2023"

Sarà il programma "Colle… che spettacolo!" ad animare l’estate colligiana 2023 da luglio a settembre, portando in scena un ricco cartellone di eventi di livello nazionale. Frutto della collaborazione fra Comune, Azienda Speciale Multiservizi e associazione The B-Side, il progetto è, di fatto, la rassegna estiva del Teatro del Popolo, che si accinge a una importante evoluzione diventando multisala, e la maggior parte degli eventi si svolgerà in piazza Unità dei Popoli, davanti al Teatro. Non mancherà, però, la presenza nella città alta, con appuntamenti nel giardino del Museo Archeologico di piazza Duomo. In programma lo spettacolo di Paolo Ruffini "Io? Doppio!", la commedia di Ginevra Feynes "Cono o coppetta? Ognuno ha i suoi gusti", e poi la musica con il concerto di ‘Giancane’ le cui canzoni accompagnano stabilmente le animazioni di ‘Zerocalcare’, le serate omaggio a Lucio Battisti, Lucio Dalla e Pino Daniele, quella in onore dei maestri Morricone, Rota e Piovani, nonché i due suggestivi eventi di ‘Candle Light’ nel giardino del Museo, illuminato da centinaia di candele.

"Questa estate è un importante momento di passaggio per la vita culturale e la promozione turistica di Colle – afferma l’assessore alla Cultura Cristiano Bianchi – La città sta facendo esperienza di flussi turistici inediti e ben superiori a quelli pre-covid, anche grazie al completamento del progetto sulla Francigena e al lancio del progetto di promozione ‘In one word… ’, che sta entrando nel vivo. Per intercettare anche il variegato pubblico dei turisti, abbiamo deciso di comporre un mosaico di spettacoli diversi tra loro, ma tutti di qualità".