’Colle... che spettacolo’ Partita la vendita on line

Partita la vendita on line dei biglietti per i soli tre spettacoli a pagamento della rassegna estiva in 12 date ‘Colle... che spettacolo!’, in programmazione fino al prossimo settembre. Si tratta di ’Io? Doppio!’ di Paolo Ruffini (in programma il 18 luglio), ’Cono o coppetta? Ognuno ha i suoi gusti’ di Ginevra Fenyes (25 luglio) e ’I magnifici tre. Omaggio a Morricone, Rota, Piovani’ (23 agosto). Tutti e tre gli spettacoli saranno allestiti in piazza dell’Unità dei popoli e i tagliandi sono in vendita sul circuito Ticket One. A disposizione degli interessati anche il numero telefonico 0577921105.