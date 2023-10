Colle capitale italiana della cultura. Il candidato sindaco Pii lancia la candidatura per il 2027-28

Colle ha qualcosa di importante che unisce tutti oltre le appartenenze: una storia da ‘Capitale Italiana della Cultura’. Ed è proprio al ruolo di Colle come capofila della candidatura della Valdelsa all’assegnazione del titolo per il 2027-2028, che mira il progetto di valorizzazione delle eccellenze culturali colligiane presentato ieri da Piero Pii, candidato sindaco per il polo civico ColleSarà, in una conferenza stampa congiunta con i vertici delle liste che lo appoggiano e l’artista Maurizio Balducci.

"Siamo alla soglia degli 800 anni dalla nascita di Arnolfo di Cambio – ha detto – ed è un obbligo creare un percorso virtuoso che dia corpo a un legame più stretto fra Arnolfo e Colle, che ribalti la situazione registrata in occasione del settimo centenario dell’artista, quando mostre e convegni registrarono 200mila visitatori in tutta Italia, ma a Colle solo 2mila. L’idea è realizzare il più grande evento internazionale su Arnolfo. Di questo e della proposta di candidare la Valdelsa a Capitale Italiana della Cultura, con Colle Comune capofila, ho parlato recentemente con Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura, ricevendone l’interesse".

Accanto ad Arnolfo, Pii pone altre eccellenze colligiane della storia, della cultura e del lavoro da valorizzare, fra cui eventi come la battaglia del 1269 e l’assedio del 1478, le figure di Romano Bilenchi e Carlo Lorenzini ‘Collodi Nipote’ (che a Colle studiò in gioventù e dai luoghi colligiani ebbe l’ispirazione per il nome di Pinocchio) e, naturalmente, il cristallo. A collaborare, guidando un gruppo di lavoro specifico sul tema della valorizzazione e riconoscibilità di Colle a livello nazionale e internazionale, Pii ha chiamato Maurizio Balducci, noto artista colligiano autore del monumento al Soffiatore posto all’ingresso nord della città. "Il progetto a cui sto lavorando – spiega Balducci – è finalizzato alla rivalorizzazione e al rilancio, anche delle funzioni, dell’intera città alta per poi raggiungere quella bassa. Intendiamo generare una relazione e un dialogo fra il ricco patrimonio artistico esistente e l’arte contemporanea e stiamo individuando alcune location in cui collocare opere d’arte. Poi dovremo dare risalto al cristallo come ‘marcatore’ del territorio".

A.V.