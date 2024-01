Colle, bilancio di previsione: "Erogare tutti i servizi indispensabili ai cittadini"

"Erogare i servizi indispensabili ai cittadini, rispondere alle istanze della cittadinanza a partire da una gestione delle crisi abitativa, energetica, inflattiva ed educativa e garantire allo stesso tempo lo stanziamento di risorse per la manutenzione delle strade, degli spazi pubblici, dei luoghi vissuti dai cittadini". Il vice sindaco di Colle, Stefano Nardi sintetizza così le principali linee di intervento del bilancio di previsione 2024-2026 del Comune, approvato dal consiglio comunale nei tempi previsti dalla legge. "Quello appena approvato è un bilancio che riflette il periodo di grande complessità che stiamo vivendo – prosegue – L’elevato tasso di inflazione, il rincaro delle materie prime e dei costi energetici, nonché le conseguenze del minor gettito fiscale nei bilanci degli enti locali, sono aspetti con cui anche il nostro Comune ha dovuto e deve fare i conti. Tuttavia è un bilancio che testimonia ancora una volta la solidità de conti del Comune di Colle: in questi anni non abbiamo mai avuto difficoltà dal punto di vista delle risorse attraverso una gestione sana dei conti pubblici e anche questo bilancio prosegue in questa stessa direzione". Fra le tante voci del documento di programmazione economica e finanziaria dell’ente, spiccano i 4 milioni di euro per investimenti provenienti dal Pnrr, il non innalzamento della pressione fiscale sulle famiglie (fatta eccezione per un piccolo aumento delle tariffe per la mensa scolastica, che erano, però, inalterate da circa dieci anni) e la stabilizzazione delle risorse da destinare al sociale, che negli ultimi cinque anni sono aumentate fino a raggiungere la cifra complessiva di 1 milione e 200 mila euro. "Amministrare vuol dire anche fare i conti con l’attualità dei fatti, con le crisi energetiche e con quelle economiche. Non abbiamo realizzato tutto ciò che avremmo voluto – ammette in conclusione il vice sindaco – ma pur nelle contingenze e nelle difficoltà di una pandemia e di almeno due guerre che stanno condizionando anche l’Europa, abbiamo fatto fronte alle difficoltà riuscendo a cogliere l’obiettivo principale della manovra, che era quello di garantire una tenuta sociale della nostra comunità, con azioni rivolte all’interesse pubblico".

Alessandro Vannetti