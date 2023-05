Colle, aria di retromarcia sulla ztl Domani incontro con i cittadini sulla nuova proposta per Borgo

di Lodovico Andreucci

Retromarcia sulla Ztl. Doveva essere già attiva da 18 giorni, ma ancora nulla di fatto. La nuova Ztl di Borgo vecchio era stata annunciata con interviste, comunicati e informative. Sarebbe dovuta partire il primo di maggio, poi il silenzio almeno fino alla comunicazione arrivata ieri. "L’amministrazione comunale incontra i cittadini venerdì 19 maggio alle ore 15 – si afferma in una nota –. Al Palazzo comunale si terrà un incontro con le attività commerciali e con i cittadini per informare sulle modalità operative della Ztl di Borgo. Saranno presenti all’incontro il sindaco Alessandro Donati, l’assessore Grazia Pingaro ed il comandante della Polizia municipale Nicola Magni".

La nuova Ztl dovrebbe comprendere il tratto finale di via Della Porta Vecchia e le vie Gracco del Secco, Campana, XX Settembre, Matteotti e Garibaldi, ricomprendendo al suo interno anche piazza Bajos, le vie Dell’Amore e Del Refe Nero ed il vicolo Delle Fontanelle.

Inizierà dall’ultimo tratto di via Della Porta Vecchia dove, all’altezza del civico 17, sarà istallato un varco elettronico per controllare gli accessi e dove i mezzi non autorizzati potranno invertire la marcia girando attorno all’antica cisterna Il Torrione per tornare su viale della Rimembranza. Il posticipo pare dovuto a ragioni organizzative e soprattutto per corrispondere una corretta spiegazione della decisione presa a dicembre.

La Ztl ha fatto ‘infiammare’ anche alcune parti politiche e gruppi di cittadini. Oltre mille hanno firmato per chiedere al primo cittadino di bloccarne l’attivazione. Scopo dell’iniziativa, afferma un documento dell’amministrazione comunale, invece, è "promuovere misure per il miglioramento della mobilità e la sostenibilità ambientale e valorizzare da un punto di vista turistico l’area di Borgo".

L’entrata a regime del nuovo regolamento viario sarà graduale: "In sede di prima applicazione e in forma sperimentale – precisa il documento di Palazzo Renieri – la Ztl sarà di tipo stagionale e a fasce orarie: nella prima fase, l’accesso sarà vietato tra le 18 e le 24 di venerdì, sabato, domenica e festivi, fino al 30 settembre". Non pochi sostengono che il posticipo sia dovuto a una retromarcia, o per meglio dire un’inversione a ‘U’ intorno all’antica cisterna dell’acqua. La realtà è che la Ztl ci sarà, da decidere solo il ‘quando’.