Colle, altri lavori alla risalita Ditta disponibile da luglio Il collaudo slitta all’autunno

Assomiglia sempre di più alla ‘Novella dello Stento’, la vicenda dell’impianto di risalita di Colle che, dopo un fermo di più di due anni doveva tornare in esercizio a giugno, ma forse lo farà in autunno. La notizia che colligiani e turisti dovranno giocoforza rinunciare all’ascensore anche in questa estate, è stata data in consiglio comunale dall’assessore ai Lavori pubblici Stefano Nardi, in risposta a un’interrogazione presentata da Movimento 5Stelle e Io Cambio. Non ha indicato nessuna nuova data prevista per la ripartenza, il vice sindaco, ma spiegando che, oltre a quelli straordinari terminati dopo un lunghissimo iter, sono necessari altri lavori di manutenzione ordinaria che cominceranno a fine luglio, ma senza una previsione circa la loro conclusione, ha praticamente detto ai colligiani di mettersi l’animo in pace almeno fino al prossimo autunno.

Anche perché i lavori da eseguire sono sì da considerare di manutenzione ordinaria, ma sono anche operazioni piuttosto complesse, come la sostituzione degli argani di sollevamento, di cavi, pulegge, porte, pulsantiere e sistema di frenata. Complesse e costose, che impegneranno le casse comunali per altri 100.000 euro circa, portando a 280.000 il totale delle somme impegnate nel riavvio dei due ascensori da via Meoni alla sommità del Baluardo.

Quando anche questi lavori saranno finiti, prima di poter finalmente far ripartire l’impianto ci sarà poi da mettere in conto i mai veloci tempi burocratici per il collaudo e il rilascio delle autorizzazioni da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: fatti due conti è già autunno. A complicare le cose ci si è messo anche l’indisponibilità delle aziende specializzate contattate ad assumere il ruolo di responsabile della manutenzione ordinaria richiesto dalla legge.

"Nessuna si è detta disponibile a prendere in carico il nostro impianto, tranne Schindler – ha spiegato Nardi – Fatti sopralluoghi e verifiche, Schindler stessa ci ha proposto gli interventi citati prima di riattivare l’impianto, prendendo l’impegno ad avviare i lavori a fine luglio. Di buono c’è – ha concluso – che riattiveremo il servizio con tutta l’impiantistica completamente nuova, funzionante, a norma e adeguata".

Alessandro Vannetti