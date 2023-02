Colle Alta, scatta l’allarme sicurezza

È allarme per ciò che sta attanagliando Colle Alta, in particolar modo da Quartaia passando per Campiglia, Borgatello e Le Grazie ed arrivare in Borgo Nuovo: furti nelle abitazioni. L’allarme è lanciato dalle stesse famiglie della zona che hanno contattato La Nazione: "mancanza di sicurezza in questa parte della città. Ci sentiamo in balia dei ladri, chiediamo maggiore presenza delle forze dell’ordine". Di sicurezza si tratta perché i ladri in questione non si curano neanche di trovarsi di fronte ai proprietari, agiscono nel pomeriggio ed in vie frequentate. Non hanno paura di essere visti. Il bottino dello scorso fine settimana è stato ghiotto, infatti, sono state prese di mira svariate case. Il meccanismo è sempre il medesimo: si individua la casa, si attende che non ci siano autovetture fuori e si entra non curanti di telecamere, allarmi che suonano o persone in casa. In circa 510 minuti si arraffa tutto ciò che è sotto mano. Bigiotteria, bottiglie di vino pregiate, gioielli ed orologi. L’obiettivo non è quello di fare un unico grande bottino, ma svaligiare più case possibili e sommare la refurtiva per rivenderla. Cambia, quindi, il sistema. Se un tempo il ‘colpo’ era studiato, oggi si va a casaccio, tentando la sorte nei quartieri che sono considerati abitati da famiglie abbienti. Non si possono e non si devono, però, definire ‘ladruncoli da appartamento’, si tratta di veri e propri delinquenti. Proprio perché il ragionamento che fa parte della loro indole è quello di fregarsene del rischio di essere ‘beccati’ da allarmi e telecamere. Disperati che violano l’intimo rifugio privato. A costoro è da augurare solo di ‘entrare nella casa sbagliata’.

Lodovico Andreucci