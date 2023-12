Colle abbatte i consumi elettrici: "I vantaggi con i nuovi impianti"

Chi più spende meno spende. La battaglia a suon di investimenti in nuove tecnologie combattuta dal Comune di Colle contro la crisi energetica che tanti vuoti ha aperto nelle tasche private e nelle casse pubbliche ha cominciato a dare i suoi frutti. "Nell’ultimo anno – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Stefano Nardi – nei quartieri dove sono stati eseguiti i lavori di sostituzione dei corpi illuminanti si sono osservati importanti riduzioni dei consumi energetici. In particolare, i consumi del sistema di pubblica illuminazione delle zone di La Badia e Gracciano si sono ridotti mediamente del 30 per cento".

"La sostituzione con nuove lampade a led – prosegue Nardi – consentirà anche importanti risparmi sul versante della manutenzione, dal momento che le lampade di ultima generazione sono più performanti e hanno una vita media più lunga rispetto alle lampade sostituite. Con questi interventi viene migliorata anche la qualità della pubblica illuminazione grazie alla possibilità di installare lampade sempre più potenti e durature rispetto a quelle già presenti e datate". È, comunque, un processo intrapreso ancor prima dello scoppio della crisi energetica, quello del Comune colligiano, iniziato già all’indomani dell’insediamento della giunta Donati e proseguito grazie anche al contributo economico governativi. "Già a partire dal 2019 il Comune di Colle ha avviato un piano complessivo su tutto il territorio per l’efficientamento e il risparmio energetico – prosegue, infatti, l’assessore – Una programmazione che ha potuto contare sia su un contributo annuo pari a 130mile euro proveniente dallo Stato, finalizzato a politiche sostenibili, sia su risorse per l’efficientamento energetico stanziate dalla giunta".

In corso da quattro anni, potenziato nell’ultimo per far fronte alla crisi, il piano di miglioramento energetico ha già in agenda altri sviluppi futuri. "Non ci fermiamo qui – conclude Nardi –. È già pronto un nuovo progetto di ammodernamento della pubblica illuminazione che prossimamente prenderà il via: prevede un altro importante lotto di investimenti, con interventi su circa 250 punti luci delle vie del centro storico della città bassa, con l’intento di ridurre i consumi e gli sprechi di energia elettrica e, allo stesso tempo, migliorare la qualità dell’illuminazione".