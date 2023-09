Colle, 5 ispettori ambientali contro l'abbandono dei rifiuti

Il Comune di Colle ha nominato cinque ispettori ambientali che vigileranno sulla correttezza dei cittadini nel conferimento dei rifiuti. Saranno in azione contro l’abbandono fuori dai contenitori stradali o nell’ambiente, le violazioni della raccolta domiciliare, l’uso non corretto dei contenitori per la raccolta differenziata, l’abbandono di rifiuti pericolosi, la mancata rimozione delle deiezioni animali e ogni altra violazione ai regolamenti comunali in materia di igiene ambientale e decoro cittadino.