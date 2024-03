Collazzi, riapre il percorso pedonale. Era stato chiuso dopo la frana

Ripristinato il percorso pedonale che dal parcheggio sterrato di Collazzi sale verso la parte alta del centro storico di Montepulciano. Il cammino era stato chiuso in applicazione dell’ordinanza con cui, dal 16 febbraio, è stata transennata una fascia di sicurezza lungo il fronte della frana del 2022. L’imbocco del tracciato ricadeva proprio nell’area ora interdetta; è stato quindi spostato di una ventina di metri e poi raccordato, attraverso due nuove rampe transennate, con l’ultimo tratto del sentiero originario. Il lavoro, svolto dalle maestranze del Comune, ha restituito fruibilità a un passaggio strategico per raggiungere la zona monumentale, senza costringere i pedoni alla deviazione che aggirava la chiusura. L’intervento è stato effettuato anche in vista del ripristino delle mura castellane, la cui durata tornerà a coincidere con la stagione turistica e con eventi caratterizzati da grande affluenza che si traducono in un utilizzo intensivo del parcheggio di Collazzi.

Diego Mancuso