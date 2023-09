Collaboratori scolastici per sostituzioni urgenti e imprevedibili Il Comune di Siena ha pubblicato un avviso per la formazione di un elenco di persone idonee a ricoprire il ruolo di 'operatore esperto servizi generali' per assunzioni a tempo determinato presso le scuole comunali. Scadenza per la presentazione della dichiarazione di messa a disposizione: 7 settembre.