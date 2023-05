Coldiretti Toscana "Rincari choc sulla pasta Ma non per il grano"

Rincari choc per la pasta in Toscana. In un anno il prezzo medio per acquistare un chilo di pasta, secondo l’Osservatorio dei Prezzi del ministero del Made in Italy, è aumentato in maniera spaventosa passando da 1,5 euro a 2,11 euro con incrementi anche del 58% e con punte fino a 3,8 euro per alcune tipologie. I rincari più significativi si registrano a Siena (+58%), seguita da Firenze (+52%) e Pistoia (+51%) ma anche ad Arezzo (+45%). Ma le quotazioni del grano duro continuano a scendere. A denunciarlo è Coldiretti Toscana dopo la convocazione di una commissione sui prezzi voluta dal ministero per analizzare le ragioni degli aumenti. "I prezzi della pasta non sono aumentati per colpa degli agricoltori che oggi ricevono per il grano duro il 30% in meno rispetto allo scorso anno – spiega Fabrizio Filippi, presidente Coldiretti Toscana –. Serve fare chiarezza al più presto".