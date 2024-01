Coldiretti e le nuove sfide dell’agricoltura: "Impegnati nella tutela del territorio"

Le politiche agricole dell’Europa, la carne coltivata, le farine d’insetti, le tasse, il costo del gasolio, la svendita dei terreni, i bassi prezzi dei prodotti agricoli, sono tutti temi attuali che tengono l’agricoltura Europea e del nostro paese con il fiato sospeso. Proprio su queste tematiche e per esaminare la situazione del settore, che presenta alcuni malesseri, Coldiretti Siena ha organizzato un incontro alle Volte di Vicobello con i quadri direttivi dell’associazione e alla presenza della presidente regionale di Coldiretti Letizia Cesani. Scopo dell’iniziativa quello di aggiornare gli associati sulle attività dell’associazione e programmare le attività future. "Siamo a Siena per continuare il nostro costante dialogo con i territori e provare a dare risposte interpretando quello che sta avvenendo a livello europeo". Il presidente di Coldiretti Siena Luigi Sardone ha detto: "Come sempre fatto negli anni, Coldiretti cerca di tutelare il territorio supportando i soci per proporre soluzioni. Oggi li abbiamo incontrati per fare il punto della situazione e pensare a progetti futuri. Come associazione abbiamo sempre dimostrato di fare la nostra parte".