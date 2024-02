Codini e Occhiali. Oggi flashmob con i volontari

Piazza del Campo ospiterà un grande girotondo nella Giornata Mondiale delle Malattie Rare, di cui l’associazione senese Codini e Occhiali Odv si fa portavoce. L’appuntamento è oggi alle 17.30 con la seconda edizione del flashmob ’Tutti rari, tutti in Piazza!’. Tutti, chiaramente pettinati con i codini e con gli occhiali (da vista, da sole, in ogni modo) per fare due grandi girotondi: quello esterno dei genitori, degli amici, dei parenti, dei turisti, dei passanti e di tutti gli adulti che vorranno partecipare e il girotondo dei più piccoli. Per l’occasione verrà illuminata di blu, verde, rosa e viola la Cappella di piazza del Campo. Con il patrocinio del Comune, in collaborazione con i NasieNasi Vip Siena. Il tutto sarà allietato dall’allegria e dai colori dei NasieNasi Vip Siena, i ’Nasi Rossi’, volontari clown di corsia, faranno divertire i più piccoli ma anche i più grandi.

Fabrizio Calabrese