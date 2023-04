Codice appalti "Il nuovo strumento nella direzione giusta"

"Sul Codice appalti sottolineo gli aspetti positivi della norma: il nuovo codice, che dovrà essere esaminato attentamente per una valutazione più puntuale, va nella direzione auspicata dalla nostra associazione", dice Giannetto Marchettini, presidente Ance Siena, al termine di un incontro in Provincia per fare il punto della situazione sull’edilizia e i crediti incagliati. "Vediamo minore arbitrarietà sull’illecito professionale (motivo di esclusione dalle gare) - prosegue – in capo alle stazioni appaltanti e un avvicinamento sostanziale dei meccanismi di revisione prezzi alle reali esigenze delle imprese che stanno ancora soffrendo anche in provincia di Siena. Con tutta probabilità le imprese potranno avere maggiori possibilità di effettuare i lavori con la nuova norma rispetto al passato e questo è garanzia di maggior controllo, perché gli operatori sono conosciuti".