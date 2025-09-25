Cocaina all’interno del divano. Trentacinquenne arrestato per detenzione e spaccio

I Carabinieri di Colle di Val d’Elsa hanno arrestato un giovane, trovato in possesso di sostanza stupefacente e materiale per il suo confezionamento. Si fa chiaro che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non può essere considerato colpevole fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva. I militari, arrivati in località Le Grazie, nella parte alta della città, una zona residenziale di Colle, dopo una segnalazione, hanno individuato un soggetto che, come riportato dalle stesse autorità, occupava arbitrariamente un appartamento. Le Grazie sono un quartiere che si sviluppa tra villette a schiera e palazzine di recente costruzione, dove vivono famiglie e anziani, spesso conosciuti tra loro. L’intervento dei militari ha suscitato un certo stupore tra i residenti, alcuni dei quali si sono affacciati incuriositi alle finestre durante l’operazione. La località in questione è conosciuta per la presenza di edifici abitativi e attività commerciali, ed è generalmente considerata una zona tranquilla del comune. L’intervento dei Carabinieri è stato determinato da una segnalazione che, come previsto dai protocolli operativi, è stata valutata e verificata attraverso gli accertamenti del caso.

Nel corso dell’accertamento, i militari, come gli stessi hanno riportato, hanno notato della sostanza stupefacente sul telefono che l’uomo aveva appoggiato sul comodino. Pertanto, hanno approfondito il controllo perquisendo i locali. Durante l’attività, nascosto all’interno di un divano, è stato rinvenuto un involucro contenete sostanza stupefacente del tipo cocaina dalla quale sarebbero derivate circa 300 dosi destinate allo spaccio al dettaglio in Valdelsa. L’uomo un 35enne irregolare sul territorio, è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale Santo Spirito di Siena a disposizione della Procura della Repubblica di Siena. Il tema relativo alle sostanze stupefacenti in Valdelsa torna spesso alla ribalta delle cronache, d’altro canto è ormai chiaro a molti che proprio per la sua centralità il binomio Colle-Poggibonsi sia considerato un territorio molto fertile. Sulla questione specifica che è andata in scena in questo inizio di autunno seguiranno informazioni ed aggiornamenti nel merito.

Le autorità locali, con il supporto delle pattuglie territoriali, proseguono nel monitoraggio costante per contrastare ogni forma di illegalità. Il comando dei carabinieri di Colle saggiamente guidato dal luogotenente Giuseppe Annunziata, che ha assunto il comando della stazione di Colle di Val d’Elsa, con insediamento ufficiale documentato nel febbraio 2020.