Coach Pelillo "La nostra sorte si decide oggi"

Da capoallenatore di Siena quella di stasera con Verona è la partita più importante per coach Omar Pelillo. È il momento clou della stagione, quello in cui si decidono le sorti di un intero campionato.

Coach, come arriva la squadra a questo appuntamento?

"C’è stato qualche problema fisico, ma adesso siamo a posto, non ci sono alibi. Con la Lube non eravamo al meglio della condizione fisica, anche lo stop per la chiusura degli impianti ci era costato in termini di ritmo. Però siamo pronti per tirare fuori una grande prestazione, in queste partite è quello che serve. Vogliamo scendere in campo nel migliore dei modi per questa gara importantissima, è l’ultima in casa, ci giochiamo la possibilità di superare Taranto con l’obbligo di fare dei punti. Dobbiamo tirare fuori quello che abbiamo, le occasioni vanno sfruttate".

Su cosa ha lavorato?

"Ci siamo concentrati sull’avversario, su chi ci troveremo di fronte. Abbiamo studiato quali sono i punti di forza, dove dobbiamo provare a fare del male, le cose che non dobbiamo subire. Loro sono una delle squadre più forti in attacco, anche a livello fisico. La prima cosa da fare è non subire il loro strapotere fisico. Ci vorrà una bella partita da parte nostra in battuta, e poi molta capacità e ordine nella situazione di muro-difesa".

La battuta sarà una delle chiavi del match anche per l’Emma Villas?

"Le squadre di Superlega hanno tutte due o tre turni di battuta che ti mettono in difficoltà. Saremo bravi se riusciremo a contrastarli, ottenere il cambio palla e allontanare il loro palleggiatore dalla ricezione. Fuori casa soffri di più perché ti mancano punti di riferimento".

Conoscere il risultato di Taranto, che gioca alle 18, è un vantaggio o uno svantaggio?

"Non credo che sia un vantaggio o uno svantaggio. Può diventare anche una pressione, ci concentriamo sulla nostra partita, è lì dove possiamo fare qualcosa. Sulle altre squadre in corsa con noi per la salvezza non possiamo fare nulla, solo sapere cosa succederà. Il loro risultato non ci condizionerà".

Quanti punti saranno necessari per conquistare la salvezza?

"Almeno due sicuramente dobbiamo farli per forza, con meno non è possibile farcela. Poi vediamo quanti ne serviranno, sappiamo che per ora dipende da quello che siamo capaci di fare, ci dobbiamo guadagnare la salvezza".

Stefano Salvadori