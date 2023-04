Clown in corsia per allietare grandi e piccoli pazienti

Tornano allegria, colori e sorrisi dei clown in corsia per i piccoli e grandi pazienti ricoverati nel Dipartimento della donna e dei bambini dell’ospedale Le Scotte. L’Azienda ospedaliera ha rinnovato la convenzione con l’Associazione Nasienasi Vip Siena: dopo lo stop dovuto alla pandemia riprende l’attività. "Sappiamo quanto sia importante – spiega il dg Antonio Barretta – il contributo di questa associazione per regalare momenti di spensieratezza e gioco".

I clown si recheranno il secondo ed il quarto sabato del mese, dalle 15 alle 17, in Pediatria, Oncoematologia pediatrica e Chirurgia pediatrica; il secondo martedì del mese dalle 16 alle 18 nei reparti di Neuropsichiatria infantile, Ginecologia e Chirurgia della mammella; il secondo mercoledì del mese dalle 8,30 alle 10,30 nelle sale d’attesa del punto prelievi e degli ambulatori pediatrici. "Se le condizioni sanitarie si confermeranno in miglioramento – annuncia il presidente dell’associazione Giovambattista Cavallaro – da maggio potremo rientrare a fare servizio nei reparti di degenza".