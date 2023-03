Clemente lancia la volata

Il 2024 del voto amministrativo a Poggibonsi. Ad aprire il dibattito in merito intanto alle ipotesi di alleanze è Riccardo Clemente (nella foto). coordinatore di Azione. "Dopo la recente vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd, il panorama politico poggibonsese si presenta estremamente interessante - afferma Clemente - e con l’avvicinarsi delle elezioni per il nuovo sindaco nel 2024, la domanda che tutti si pongono è quale sarà lo scenario politico che si delineerà presto. L’intero gruppo dirigente del Pd poggibonsese ha appoggiato con forza il ticket del neosegretario nazionale Schlein e del nuovo segretario regionale Emiliano Fossi. Una piattaforma politica fortemente orientata a sinistra e verso i 5Stelle". Inizia così la riflessione di Azione Poggibonsi. "Va ricordato - aggiunge Clemente - che i risultati elettorali delle Politiche dello scorso 25 settembre hanno segnato per il Pd di Poggibonsi un risultato poco superiore al 31 per cento, quindi, quasi sicuramente, l’attuale dirigenza locale del Pd dovrà ricorrere a una coalizione se non vorrà essere ricordata come quella che ha consegnato le ‘chiavi della città’ a un sindaco eletto da una maggioranza non di centrosinistra per la prima volta nella storia di Poggibonsi". E Azione? "Saremo attenti a portare avanti visioni e progetti per una città seria".