Classifica Legambiente. Siena perde venti posti tra le ’città più verdi’. In Toscana è seconda

Se le classifiche pubblicate periodicamente a livello nazionale hanno come buona regola quelle di essere interpretate più come un indicatore di tendenza che come un risultato scientificamente indiscutibile, quella di Legambiente pubblicata ieri dal Sole 24 ore sulle ’città più verdi’ fortifica questa chiave di lettura: il drastico arretramento di venti posti interrompe in realtà l’anomalia del 2022. Siena è ora trentaduesima sulle 106 province italiane rispetto al dodicesimo posto dell’anno scorso, ma scorrendo a ritroso era 53esima nel 2021, 48esima nel 2020 e nel 2019, 39esima nel 2018.

Al di là del balzo in avanti sorprendente dello scorso anno, il capoluogo è dunque rientrato in una fascia di graduatoria più abituale. Che non è, va detto, esaltante, perché i problemi ci sono e alcuni sono noti, sebbene Siena continui a spiccare in Toscana: l’anno scorso era prima, adesso è seconda a ridottissima distanza da Lucca.

Non va bene sui rifiuti (65esimi per raccolta differenziata, 88esimi per rifiuti prodotti), sono elevati i consumi idrici domestici (69esimi) ma ci difendiamo sul fronte della dispersione idrica (14esimo posto).

C’è anche qualche probabile intoppo tecnico nella documentazione, perché il 93esimo posto nella ztl con 0 punti segnala un evidente errore in una categoria dove dovremmo essere collocati in alto (e peraltro solo 49 città ottengono un punteggio mentre tutte le altre sono ferme a 0), così come due 0 su quattro indicatori si registrano anche nella categoria della qualità dell’aria.

Siena spicca per trasporto pubblico (60km di offerta per abitante), anche se in classifica si colloca al 60esimo posto.

Ecco tutti i piazzamenti di Siena. Categoria ambiente: alberi posizione numero 22, isole pedonali 11, solare pubblico 51, uso efficiente del suolo 44. Categoria aria: biossido d’azoto 85, ozono 92, pm10 19. Categoria acqua: consumi idrici domestici 69, dispersione idrica 14. Categoria mobilità: infrastrutturazione per ciclabilità 74, offerta trasporto pubblico 60, passeggeri del trasporto pubblico locale 60, tasso di motorizzazione 66, vittime della strada 74, ztl 49. Rifiuti: raccolta differenziata 65, rifiuti prodotti 88.

Alcuni dati da segnalare, partendo proprio dai rifiuti: ogni senese ne produce quasi 600 kg, le città più virtuose secondo la classifica sono poco sopra quota 400 kg. Ogni 100 abitanti in 68 posseggono un auto, le città che abbattono questo rapporto (esclusa Venezia che fa storia a sé) sono di poco superiori a 50.

Piste ciclabili: se a nord si viaggia anche intorno a 40 metri ogni 100 abitanti (Mantova, Reggio Emilia), Siena è inchiodata a poco meno di 4 metri.

Ci sono molti indicatori sui cui lavorare, insomma, per l’amministrazione Fabio, tenendo comunque conto che questi dati sono quelli relativi al 2022, quindi interamente ascrivibili alla passata amministrazione.

In testa alla graduatoria nazionale si collocano Trento - abitualmente ai vertici di quelle sulla qualità della vita - Mantova, Pordenone,