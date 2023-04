Clara Harmonia aiuta la Nigeria Concerto di beneficenza a Roma

di Paolo Bartalini

Clara Harmonia, coro di Poggibonsi, contribuisce a creare opportunità di sviluppo per le popolazioni della Nigeria. Il ricavato delle offerte del prossimo concerto dell’ensemble, in programma domenica 30 aprile a Roma con l’esecuzione del Requiem K626 di Wolfgang Amadeus Mozart, sarà infatti devoluto all’associazione EsseGiElle per la costruzione di una farm solidale a Umudim Imezi Owa, nel sudest del Paese dell’Africa occidentale che ha per capitale Lagos. La EsseGiElle, acronimo che sta per Solidarietà, Giustizia e Libertà, è impegnata da anni all’estero in progetti di cooperazione a livello internazionale, in particolare nell’istruzione, nella sanità e nella formazione professionale a sostegno del progresso di aree povere e in fase di crescita. Ora l’intento è creare nel cuore della Nigeria una cooperativa agricola che, attraverso lo studio e la pratica di tecniche moderne e sostenibili, sia in grado di aiutare la comunità locale a provvedere al suo fabbisogno. Ed è in tale contesto che Clara Harmonia ha deciso di fornire il proprio apporto. Il coro, diretto da Tanja Kustrin, celebra in questo 2023 i suoi diciotto anni di intensa attività nel territorio. Numerose le iniziative alle quali il gruppo ha dato vita e che ha nel tempo sviluppato. Tra queste la realizzazione del festival "Schola Cantorum Santa Caterina", che per molti anni ha portato nelle nostre zone centinaia di bambini e con loro tanta musica di qualità. Senza contare poi le tante collaborazioni con associazioni umanitarie. Dopo l’esibizione nella cattedrale di Salisburgo nell’estate del 2021 e in quella di Vienna nel 2022, il prossimo appuntamento è in un’altra prestigiosa cornice, a Roma, nella chiesa di Santa Maria in Portico in Campitelli, non distante dal Campidoglio. "Un concerto di grande importanza - spiegano i componenti del coro - in cui Clara Harmonia si esibirà insieme ad altre realtà, di Arezzo e di Roma. Il maestro Luca Ceccarelli dirigerà il coro composto da oltre 100 elementi e l’orchestra. Un’ulteriore ‘nota’ rilevante che va ad aggiungersi alla sinfonia del lavoro svolto finora, significativo tassello per l’arricchimento del nostro territorio". Tutto questo, in conclusione, tenendo conto del gesto a fini benefici firmato anche da Clara Harmonia come ausilio per fornire concretezza al progetto della farm solidale. Con l’obiettivo di permettere alle popolazioni del villaggio della Nigeria di affidarsi a una valida struttura per il sostentamento quotidiano.