Clandestino rimpatriato Aveva documenti falsi

SIENA

Ha 56 anni ed è di nazionalità albanese il cittadino espulso dalla Polizia di Stato di Siena per mancanza del permesso di soggiorno. Rintracciato durante uno specifico servizio in città, il cinquantaseienne extracomunitario, già da un primo controllo delle forze dell’ordine, risultava essere entrato in Italia clandestinamente. È stato quindi accompagnato all’ufficio immigrazione dalle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dai cui riscontri è emerso che lo straniero era già stato precedentemente arrestato per furto, possesso e fabbricazione di documenti falsi in Piemonte. I documenti ritrovati dai poliziotti piemontesi sono verosimilmente gli stessi ad esser stati utilizzati dall’uomo per introdursi clandestinamente in Italia.

Gli agenti dell’ufficio immigrazione di Siena hanno proceduto avviando le procedure d’espulsione per l’uomo, all’esito delle quali sono stati emessi i relativi decreti di espulsione e accompagnamento alla frontiera. Lo straniero è stato quindi accompagnato dalle forze dell’ordine all’Aeroporto di Fiumicino, da cui è imbarcato su un volo diretto per Tirana.

I servizi di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato di Siena sono stati appositamente intensificati durante le festività, su precisa direttiva del Questore Pietro Milone. La decisione è in linea con le azioni del governo Meloni, che sta procedendo (come promesso) ad una graduale ma progressiva e profonda modifica dei decreti e delle leggi che regolano l’immigrazione in Italia, con particolare riferimento alla cosiddetta ‘protezione speciale’.

Il fine settimana con il ponte del 25 aprile si apprestano ad essere giornate impegnative per gli agenti della Polizia di Stato di Siena, che si prepara ad offrire un servizio di sorveglianza intensificato su tutto il territorio.

Eleonora Rosi