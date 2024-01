Civiltà scomparse e miti. Primo incontro stasera sulla leggenda Atlantide

A Siena si viaggia nei misteri della storia: parte oggi alle 17.30, il ciclo di conferenze a ingresso libero, dal titolo ’Cronache di civiltà scomparse’, organizzato dall’associazione Archeosofica, in via Ricasoli. Da Atlantide agli Etruschi, dalla Civiltà Minoica all’antico Egitto, un calendario di quattro incontri accompagnerà il pubblico alla scoperta di antiche civiltà le cui gesta si vestono di leggenda. Tema del primo incontro sarà ’Atlantide il continente scomparso e ritrovato’. E’ esistito il continente sul quale si sviluppò una civiltà evoluta e che, migliaia di anni fa, si inabissò per un cataclisma?