Civici astenuti Armini: "No ai tatticismi"

La maggioranza trova sponda tra i civici nel voto sulle linee programmatiche del sindaco Fabio. Al contrario di Pd e ’Progetto S.i.e.n.a’, ’Per Siena’, ’Siena sostenibile’ e Massimo Castagnini hanno infatti deciso di astenersi: i primi alla luce dell’inserimento dei nove punti del proprio proprio programma elettorale in quello di Nicoletta Fabio; l’ex presidente di Sigerico invece dopo aver valutato i contenuti dell’esposizione del sindaco in aula. Vanni Griccioli ha spiegato: "Molti temi appartengono al lavoro portato all’attenzione della maggioranza del sindaco De Mossi come ’Per Siena’, senza ricevere considerazione. Ora vediamo gli obiettivi solo sulla carta, ci adopereremo per trasformarli da potenza in atto, per questo ci asteniamo". Identica la posizione di Monica Casciaro, Siena sostenibile, pronta a vigilare affinchè "la sostenibilità sia sociale, economica e ambientale". Nella maggioranza, Silvia Armini, lista Fabio, ha marcato il territorio, evidenziando che "il programma sembra possa incontrare apprezzamento anche da parte di alcuni dei banchi dell’opposizione: apprezzamento che auspichiamo che sia reale, non strumentale e non frutto di tatticismi finalizzati a occupare posizioni sulle quali l’elettorato ha dato il suo giudizio". Orazio Peluso, Lega ha garantito al sindaco: "Saremo al suo fianco", così come Chiara Parri di Sena Civitas per "il reciproco accoglimento degli aspetti programmatici". Bernardo Maggiorelli, FdI ha incitato: "Facciamo di nuovo grande la città", l’azzurra Lorenza Bondi ha auspicato: "Il ruolo del Comune dovrà essere sempre centrale". Infine Marco Falorni, Udc ha ricostruito la storia dell’ex scuola di Montalbuccio, scatenando la reazione di Anna Ferretti e del Pd.

C.B.