CittadinanzAttiva e Fiaso, Carta della Qualità e Sicurezza delle Cure in Ospedale

Dieci punti chiave e 47 azioni concrete per migliorare le cure in ospedale. E’ il contenuto della Carta della qualità e della sicurezza delle cure, promossa da CittadinanzAttiva e dalla Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso), alla quale aderisce Asl Toscana sud est. A oggi sono oltre 50 le Aziende sanitarie e ospedaliere che aderiscono al documento. Il tema che ne ha ispirato il lavoro è relativo al rischio infettivo correlato all’assistenza sanitaria e alla diffusione dell’antibiotico resistenza. Secondo l’ultimo rapporto dell’Oms, ogni 100 pazienti ricoverati in strutture ospedaliere, 7 nei Paesi ad alto reddito e 15 in quelli a basso e medio reddito contraggono un’infezione. Uno su dieci va incontro al decesso. Il 70% di questi potrebbe essere evitato attraverso prevenzione, formazione del personale e migliore igiene negli ambienti ospedalieri.