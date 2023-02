Cittadinanza onoraria al professor Cammarosano

Grande giornata quella di ieri, per Colle e per la sua storia. Proprio ieri, infatti, durante una seduta straordinaria del Consiglio comunale è stata conferita la cittadinanza onoraria al professor Paolo Cammarosano (nella foto). Considerato come uno degli attuali storici medievisti più importanti. È fondatore del CERM (Centro Europeo di Ricerche Medievali) ed i suoi studi si sono concentrati in particolar modo su Colle. Tra le motivazioni del conferimento, infatti, viene riconosciuta la sua dedizione e cura per gli studi sulla città. "La formazione come storico medievista – viene attestato nelle motivazioni – il grande spessore di intellettuale e in particolare la significativa attenzione alla storia della Valdelsa e di Colle nello specifico, per le sue ricerche sul contesto medievale dalle origini fino alle soglie dell’età moderna confluite nei 4 volumi editi da CERM ed a tutt’oggi caposaldo di riferimento per l’indagine storica della città". Il viaggio nella storia continua anche oggi, infatti, il Comune e la Società Storica della Valdelsa hanno organizzato per oggi la presentazione del volume "Colle al tempo di Dante", contributi per il 750° anniversario della battaglia di Colle di Val d’ Elsa (1269-2019) raccolti e pubblicati in occasione del VII centenario della morte di Dante Alighieri (1321-2021). La presentazione si svolgerà al Museo San Pietro (ore 17) con gli interventi degli autori, di Duccio Balestracci e di Mario Ascheri.

Lodovico Andreucci