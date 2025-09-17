Città più care, la classifica. Estate "calda" per i senesi. Sale l’inflazione a fine agosto

Siena tra le prime città italiane nella classifica nazionale dei rincari stilata dall’Unione Nazionale Consumatori in base ai dati rilasciati dall’Istat, che fotografano la situazione di fine estate. L’inflazione annua di fine agosto nella città del Palio ha toccato il 2,5%, un livello che colloca la città toscana al secondo posto in Italia insieme a Belluno, subito dietro Cosenza, che guida con il 2,7%. Nella graduatoria generale Siena si ferma invece appena fuori dal podio, in quarta posizione, ma il peso sulle famiglie resta evidente: ogni nucleo deve fare i conti con circa 649 euro in più di spese all’anno. Si tratta di aumenti che incidono sulla vita quotidiana, dai prodotti alimentari alle bollette, fino ai servizi essenziali, un aggravio che nessuno, cittadini, studenti, lavoratori o turisti, avrebbe voluto affrontare. Il dato dei 649 euro in più che ogni famiglia senese deve mettere in conto a fine anno non è un numero astratto: significa più spese al supermercato, bollette più pesanti, servizi quotidiani che costano di più. È un salasso che pesa soprattutto sulle fasce di reddito medio-basse, su chi ha stipendi fermi da anni o su chi vive con pensioni che difficilmente riescono a seguire il passo dell’inflazione. Per gli studenti fuori sede, che rappresentano una parte importante della popolazione cittadina, i rincari si traducono in un aumento del costo della vita complessivo, dagli affitti ai trasporti, fino alle spese quotidiane. Per i turisti, invece, Siena rischia di diventare una meta meno accessibile, con ricadute anche sul settore ricettivo e sull’indotto economico locale.

Nel resto della regione la situazione non è molto più florida: Pistoia, con un’inflazione del 2,3%, registra un aggravio medio annuo di 622 euro per famiglia, mentre Arezzo tocca il 2,2% e 595 euro di rincaro. Tutti valori sensibilmente superiori alla media nazionale, che a fine agosto si è attestata su un +1,6%, pari a circa 401 euro in più all’anno per nucleo familiare. Ma sul fronte opposto della classifica, Pisa (a pari merito con Aosta) guida la graduatoria positiva con un’inflazione limitata allo 0,3%: qui le famiglie hanno visto aumentare la spesa annua di soli 81 euro. Se allarghiamo lo sguardo al livello regionale, la Toscana nel complesso occupa l’ottavo posto nella graduatoria nazionale. Le famiglie hanno visto crescere in media la propria spesa di circa 395 euro l’anno, con un tasso di inflazione pari all’1,5%. Si tratta di un valore comunque superiore alla media italiana, segno che l’intero territorio regionale sta affrontando un incremento dei prezzi che non può essere sottovalutato.